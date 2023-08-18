МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский самолет Су-25

По данным ведомства, уничтожены 25 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, а также уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5 831 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 307 единиц специальной военной автомобильной техники.