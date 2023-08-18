МО РФ сообщило об отражении семи атак и контратак противника на купянском направлении

Потери противника на этом направлении составили до 75 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каменки на купянском направлении, потери противника составили до 75 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Каменка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация, артиллерия и подразделения группировки "Запад" за сутки на купянском направлении успешно отразили семь атак и контратак противника в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике, населенных пунктов Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка в Харьковской области.