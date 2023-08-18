МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 210 украинских военнослужащих

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, в результате боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".