18 августа, 11:15
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 210 украинских военнослужащих

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, в результате боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация