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обновлено 18 августа, 12:07
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе населенного пункта Работино

По данным ведомства, противник на этом направлении потерял до 195 военных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ проинформировал, что за сутки ВСУ на этом направлении потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу L119 производства Великобритании. 

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