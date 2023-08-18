В демоцентре "Калашникова" посетители увидят укороченный АК-19, БПЛА и пистолет-пулемет

Форум "Армия-2023" с 18 по 20 августа начал работать в режиме массового посещения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2023" смогут увидеть в демоцентре концерна "Калашников" укороченный автомат АК-19, модернизированный АК-12, снайперскую винтовку Чукавина, различные беспилотники.

Форум с 18 по 20 августа начал работать в режиме массового посещения. Как передает корреспондент ТАСС, большая очередь из желающих посмотреть экспозицию выстроилась у входа в демоцентр "Калашникова". Больше всего посетителей собралось у стенда со стрелковым оружием. Новинкой 2023 года стал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Автомат АК-19 был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм.

© Виктор Бодров/ Гулия Леваненкова/ ТАСС

Кроме того, каждый желающий может ознакомиться с модернизированной версией автомата АК-12, снайперской винтовкой Чукавина, пистолетом-пулеметом Калашникова ППК-20, пистолетами МПЛ, МПЛ1 и ПЛК. Также гости увидят БПЛА, модели гусеничных и колесных шасси для зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2" и комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М".

Здесь представлены и макеты транспортно-десантного катера БК-16, лодки БК-10 от Рыбинской верфи, экипировка ВКПО 3.0, противоосколочное одеяло.

Во время свободного посещения в пятницу и в выходные дни гости на специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники смогут также увидеть основные элементы разведывательно-огневых комплексов артиллерии. В числе представленных образцов - 122-миллиметровая реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие на автомобильном шасси "Мальва". Запланированы выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова с совместными номерами с артистами российской эстрады.

Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.