МО РФ: искусственный интеллект никогда не будет принимать решение о применении оружия

Оно всегда будет оставаться за человеком, заявил начальник Главного управления инновационного развития ведомства Александр Осадчук

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект не будет иметь права применять оружие, это решение всегда будет оставаться за человеком, заявил начальник Главного управления инновационного развития МО РФ Александр Осадчук.

"Вот это мы доверить искусственному интеллекту никогда не сможем", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос, за что в армии будет отвечать только человек.

Осадчук также отметил, что перед искусственным интеллектом в армии могут быть поставлены задачи распознавания, а также подсказки в принятии решений. "Очень хорошо нейросети начинают работать в системе навигации. Чат-боты, распознавание текста, распознавание речи, изображений - те области, где искусственный интеллект работает сейчас очень эффективно", - добавил он.