В России может появиться федеральная система каталогизации оборонной продукции

Начальник отдела "46 ЦНИИ" Минобороны России Антон Пьянков заявил, что номенклатура разрабатываемой и закупаемой продукции расширяется и ежегодно увеличивается на 10-15%

КУБИНКА /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Федеральная система каталогизации оборонной продукции может появиться в России, перспективы ее создания обсудили специалисты на соответствующем круглом столе в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2023".

Специалисты, участвовавшие в круглом столе "Информационные технологии каталогизации оборонной продукции", обобщили опыт использования информационных технологий описания промышленной продукции, в том числе предметов снабжения армии. Кроме того, на круглом столе были выработаны пути совершенствования существующих технологий каталогизации оборонной продукции в масштабах страны.

Как отметил в своем докладе начальник отдела "46 ЦНИИ" Минобороны России Антон Пьянков, номенклатура разрабатываемой и закупаемой продукции для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ расширяется и ежегодно увеличивается на 10-15%. Каталогизация могла бы стать одним из инструментов управления расширяемой номенклатурой.

Как утверждают в Минобороны России, внедрение передовых информационных технологий позволит оперативно и бесперебойно обеспечивать заинтересованные организации актуальными сведениями о разработанных и изготавливаемых образцах вооружений, военной и специальной техники, что, в свою очередь, повысит эффективность управления номенклатурой предметов снабжения и сократит сроки разработки образцов вооружения, военной и спецтехники.

Ранее система каталогизации оборонной продукции была внедрена в Минобороны РФ. Она обеспечила эффективное управление номенклатурой вооружения и военной техники, а также других предметов снабжения и позволила оптимизировать накопление и распределение запасов, повысить оперативность подачи их в войска на межвидовом уровне. Участники круглого стола предложили распространить ее также и на предприятия оборонно-промышленного комплекса, госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом", Росгвардию.