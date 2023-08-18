Госиспытания фрегата "Адмирал Головко" завершатся в ближайшие недели

Судно передадут заказчику после проведения ревизии узлов и механизмов, сообщил глава "Северной верфи" Игорь Орлов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Государственные испытания построенного на "Северной верфи" фрегата "Адмирал Головко" проекта 22350 завершатся в ближайшие недели. Об этом ТАСС в ходе работы Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2023" сообщил глава верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов.

"Адмирал Головко" приступил к государственным испытаниям. Это завершающий этап всех видов испытаний, очень непростой, очень ответственный для нас. Мы считаем, что в течение буквально ближайших недель мы сможем говорить о завершении всего этапа строительства. После того как мы проведем ревизию [узлов и механизмов], мы передадим его заказчику", - сказал Орлов.

По его словам, это произойдет "в ближайшие один - два месяца".

31 марта в Минобороны РФ сообщили, что "Адмирал Головко" прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний, а также выполнения испытательных стрельб в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Ранее источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил ТАСС, что новейший ракетный фрегат планируется к передаче Военно-морскому флоту РФ в 2023 году.

"Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" (все постройки "Северной верфи") несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон".

МВТФ "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.