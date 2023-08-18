Росатом показал "обнаружитель" беспилотников на форуме "Армия-2023"

Система способна оперативно распознавать сигналы от БПЛА по широкому спектру частот управления на дальности до 4 км

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. АО "Научно-исследовательский институт приборов" (входит в госкорпорацию "Росатом") впервые показал портативную систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Обнаружитель" на форуме "Армия-2023", передает корреспондент ТАСС.

Система способна оперативно распознавать сигналы от БПЛА по широкому спектру частот управления на дальности до 4 км. Изделие обеспечивает возможность ведения непрерывного сканирования в течение не менее четырех часов на встроенном аккумуляторе емкостью 5 000 мАч.

Одним из преимуществ системы является способность обнаруживать источники сигнала БПЛА на всех известных частотах от 600 МГц до 6000 МГц, а также на любых нестандартных частотах. Масса аппарата составляет 2,4 кг (без антенны - 0,4 кг). Рабочий диапазон температур изделия - от 0 до 40 градусов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.