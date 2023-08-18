18 августа, 15:04
"Армия-2023"

В БРИКС может появиться рабочая группа по пилотной сертификации технологий ИИ

Специалисты обсудили ее создание в ходе научно-деловой программы форума "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Рабочая группа по пилотной сертификации технологий искусственного интеллекта (ИИ) может появиться у стран БРИКС, специалисты обсудили ее создание в ходе научно-деловой программы форума "Армия-2023", сообщили журналистам в Минобороны России.

"Участники научно-деловой программы обсудили тему сближения национальных законодательств государств - членов ОДКБ, проанализировали перспективы создания рабочей группы по проведению пилотной сертификации технологий ИИ с последующим привлечением к разработке межгосударственных систем сертификации заинтересованных стран БРИКС", - говорится в сообщении.

На этом же круглом столе обсуждалось создание системы оценки соответствия технологий искусственного интеллекта. Его участники также сформулировали актуальные предложения по регулированию алгоритмов внедрения и использования таких технологий в отечественном промышленном производстве.

Кроме того, представители органов госвласти, специализированных организаций и ведущих вузов страны обсудили нормативно-правовое регулирование искусственного интеллекта. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
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