На "Армии-2023" представили мобильный полевой храм для военнослужащих ВС РФ на базе УАЗ

Новый храм будет использоваться для совершения богослужений, церковных таинств и проведения бесед с военнослужащими

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Первый походный храм на базе автомобиля УАЗ, оборудованный для военных священников, представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Подобный храм-машина является довольно компактным, недорогим и пока самым оптимальным решением, сообщил ТАСС председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев.

"Уазик - наша самая дешевая, проходимая машина, неприхотливая, имеющая очень хороший ресурс. Там есть место, где можно спать - священнику, алтарнику, водителю, где можно отдохнуть, столик есть. И сам храм очень удобно компонуется и туда вкладывается. Все атрибуты храма соблюдены: престол - откидывается борт автомобиля сзади, алтарь, все очень компактно и соответствует реалиям современного времени", - рассказал Добродеев, представляющий стенд военного синодального отдела Русской православной церкви на форуме "Армия-2023".

По его словам, был опыт создания подобных храмов на базе "Урала" и "Камаза", однако они получались "большими, заметными" и "не разбираемыми", не соответствовали всем требованиям развертывания в полевых условиях. Новый храм будет использоваться для совершения богослужений, церковных таинств и проведения бесед с военнослужащими. "Все происходит очень быстро: развернули храм, помолились, свернули, уехали на следующее место. Как таковых икон там нет - они не висят, а уже изначально изображены на стенах. Стены просто "сворачиваются" вместе с иконами и убираются", - рассказал священник.

Отвечая на вопрос о том, сколько планируется произвести подобных походных храмов, он заметил, что подобной задачи, - выпустить какое-то их определенное количество, - не стоит. "Все происходит по ситуации. Это все настолько индивидуально, сакрально, по потребности", - добавил Добродеев.

Сигнальный образец походного храма на экспофоруме освятил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его благословению, в храме несколько раз в день совершаются молебные пения о российском воинстве и Отечестве.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.