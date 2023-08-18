Вашингтон разрешил передать Киеву F-16, не комментируя неудачи. Ситуация вокруг Украины

США разрешили Дании и Нидерландам отправить на Украину истребители F-16 после окончания обучения украинских пилотов. Однако, по мнению командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

"Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского поддержали 63 страны, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 143 районах, добавил он. Потери ВСУ на всех направлениях составили до 600 бойцов.

Накануне ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" уничтожили его огнем из бортового вооружения, сообщили в Минобороны России.

Истребители для Киева

Дания получила разрешение США отправить на Украину истребители F-16 после окончания обучения украинских пилотов, сообщил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен. Аналогичное разрешение получил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Теперь Копенгаген обсуждает с союзниками передачу самолетов и скоро сможет дать более конкретную информацию по этому вопросу.

Как ожидается, первые украинские пилоты завершат обучение управлению истребителями F-16 не ранее лета следующего года. При этом самолеты могут быть переданы Киеву не раньше, чем через год, отмечают источники в Дании.

Подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет, при этом передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева, заявил на встрече с группой военных обозревателей командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Ситуация на границе с Белоруссией

Украина разместила на границе с Белоруссией подразделения, состоящие из военнослужащих с боевым опытом, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что прибывшим на белорусскую границу украинским военным предстоит "посмотреть, как и что сделать, опираясь на свои оборонные позиции, когда уровень угрозы увеличится". Однако сейчас обстановка в регионе спокойная, отметил командующий.

Отказ от комментирования неудач

США не комментируют доклады разведки о перспективах наступления Киева, изложенные газетой The Washington Post, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что аналитика по поводу развития ситуации на Украине постоянно меняется в зависимости от положения дел на поле боя.

"Так что, как мы уже неоднократно заявляли, мы делаем все, чтобы поддерживать Украину и ее контрнаступление", - сказал он. Вашингтон не намерен устанавливать какие-либо рамки и "не собирается предсказывать, что произойдет, потому что война по своей природе непредсказуемая вещь", добавил Салливан.

План Зеленского

"Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского поддержали 63 страны, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. К декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе, на сегодняшний день присоединились 25 стран, добавил он.

Конфискованные активы

Власти Украины арестовали и конфисковали российские и белорусские активы почти на $2 млрд. За счет них финансируются военные расходы, сообщил министр кабмина Украины Олег Немчинов.

Некоторые активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие - Фонду госимущества, сообщил Немчинов, добавив, что такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.

По его словам, процесс конфискации собственности происходит достаточно медленно, поскольку украинские власти хотят соблюсти юридические процедуры, полагая, что после окончания военных действий владельцы активов могут обратиться в суд и оспорить их изъятие.

Помощь беженцам

США приняли решение продлить на 1,5 года - по 19 апреля 2025 года - для украинских граждан статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила, говорится в уведомлении американского министерства внутренней безопасности.

Такой статус подразумевает, в частности, выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Согласно правилам, те, кто уже получил этот статус, должны перерегистрироваться в течение 60 дней. Таким образом, указали в министерстве, это позволит более чем 26 тыс. украинских граждан сохранить свой статус, а примерно 166,7 тыс. их согражданам - подать заявку на его получение.

Израиль по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху продлевает до конца года оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам, сообщили в канцелярии главы кабмина. Там уточнили, что речь идет о 14 213 гражданах Украины, среди которых 3,6 тыс. человек старше 65 лет и 1,5 тыс. детей. Размер выплат составит 100 млн шекелей ($26,3 млн по текущему курсу), добавили в канцелярии.

14 августа главы МИД Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор. Украинский министр заверил, что Киев не будет отменять безвизовый режим для израильтян. В свою очередь Коэн заявил Кулебе, что израильская сторона решит вопрос с медстраховками для украинских беженцев, находящихся в еврейском государстве.

Участие Ющенко в создании трезубца для "Родины-матери"

Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично участвовал в создании трезубца, который установили на монументе "Родина-мать" в Киеве вместо герба СССР, сообщил автор проекта скульптор Алексей Пергаменщик.

"Я консультировался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, - цитирует его издание "Вести". - Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, затем в кабмин, это все согласовали".

При этом Пергаменщик пожаловался, что директор музейного комплекса не позволил, чтобы глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний освятил тризуб перед подъемом для установки на щит.