В России разработали технологию распознавания камуфлированных мишеней в лесу

Кроме этого, нейросети обеспечивают систему автономного управления движением необходимой информацией об окружающем пространстве

КУБИНКА /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Российское научно-производственное объединение (НПО) "Андроидная техника" разработало технологию, позволяющую робототехническим комплексам различать на фоне леса закамуфлированных солдат и технику противника, следует из материалов, которые НПО представило в ходе научно-деловой программы форума "Армия-2023".

"Современный аппарат глубоких конволюционных нейронных сетей успешно решает эти задачи в достаточно сложных условиях, выполняя распознавание камуфлированных мишеней на фоне лесистой местности при движении робототехнического комплекса", - говорится в материалах.

Кроме этого, нейросети обеспечивают систему автономного управления движением необходимой информацией об окружающем пространстве. Чтобы такие средства могли передвигаться на пересеченной местности в разные времена года, применяются технологии семантической сегментации изображения местности, говорится в материалах.

В НПО разработали технологии нейронных сетей, которые в перспективе позволят алгоритмам автономного управления движением понимать, какое препятствие на каком расстоянии находится. Отмечается, что если раньше системы не могли различать, например, мелкие кустарники и высокую траву, то теперь такие препятствия не считаются для них непроходимыми.

АО "НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 14 лет на предприятии разработано более 110 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Ключевыми партнерами предприятия являются Фонд перспективных исследований, Роскосмос, Росатом и многие другие.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.