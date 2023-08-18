Сальдо сообщил, что ВСУ продолжили обстрел Казачьих Лагерей на левобережье Херсонщины

Врио губернатора региона отметил, что российские военнослужащие "подавляют огневые точки и места сосредоточения врага на правом берегу артиллерией и авиацией"

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстрелы жилых кварталов села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области после того, как их выбили из населенного пункта силы РФ, сообщил в пятницу в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" полностью зачистили от боевиков киевского режима местность на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагеря Алёшкинского округа Херсонской области. Противник продолжает обстреливать дома мирных жителей в Казачьих Лагерях", - написал Сальдо.

Он отметил, что российские военнослужащие "подавляют огневые точки и места сосредоточения врага на правом берегу артиллерией и авиацией". "Обстановка там остается сложной, но полностью контролируемой российскими военными", - уточнил Сальдо.

8 августа Сальдо сообщил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант возле села. После ложных заявлений украинской стороны группа журналистов, в составе которой был корреспондент ТАСС, первой побывала на центральных улицах находящегося под постоянным огнем населенного пункта. По словам военнослужащих, Казачьи Лагеря находятся под полным контролем сил РФ, любые попытки высадки десанта ВСУ сразу же пресекаются. Ранее в пятницу Сальдо сообщил ТАСС о зачистке села, которое по сообщениям украинских СМИ якобы перешло под контроль ВСУ. Однако, по его мнению, пока неоправданно говорить, что ВСУ перестанут пытаться вновь проникнуть в Казачьи Лагеря.