На форуме "Армия-2023" прошли соревнования операторов FPV-дронов

Гонки включали в себя четыре этапа

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Дронбиатлон-2023" завершился в рамках форума "Армия-2023" на полигоне Алабино. В соревнованиях приняли участие команды, состоящие из военнослужащих-операторов FPV-дронов и представителей военного инновационного технополиса "Эра".

Участники конкурса провели гонки, состоящие из четырех этапов. На первом этапе дроны поражали наземные стационарные цели, на втором этапе была разведка с поражением подвижной цели. На третьем этапе в условиях сильного противодействия радиоэлектронных средств противника конкурсанты поражали воздушные цели. На завершающем этапе участники провели поиск, обнаружение и поражением цели на точность.

Длина трассы, на которой проходили состязания составила 600 м. Максимальная скорость дронов достигала 180 км/ч, а средняя скорость полета дронов составляла 120 км/ч. Сама трасса оборудована препятствиями в форме конусов, арочных ворот, высотой до 4-х метров, тоннелей и макетов городских застроек.

В чемпионате приняли участие четыре команды, они боролись в шести номинациях, по итогам которых были определены победители. Призерам вручили различные памятные подарки, а военнослужащим вручили беспилотники для применения их в боевых условиях в зоне проведения СВО. Все мероприятия состязательной части сопровождались пиротехническими и звуковыми спецэффектами, а также выступлениями различных художественных коллективов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.