Эксперт считает, что РФ технологически подошла к созданию боевых роботов-терминаторов

Последним шагом станет обучение машины принимать правильные решения самостоятельно, отметил генеральный директор ФГАУ "Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта" Александр Сергеев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Россия технологически вплотную подошла к созданию обладающих интеллектом боевых роботов, подобных "Терминатору", последним шагом станет обучение машины принимать правильные решения самостоятельно. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ФГАУ "Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта" Александр Сергеев на полях форума "Армия-2023".

"На самом деле технологически Россия практически пришла к этому уровню. У нас есть роботы, которые самостоятельно выполняют боевые задачи, а также беспилотные летательные аппараты", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос о том, могут ли технологии ИИ повлиять на ход СВО.

По его словам, для достижения полной автономности боевую машину предстоит научить самостоятельно принимать верные решения. "Последний технологический рывок, который остался до "Терминатора", заключается в том, что машина, не только работающая без экипажа, но и не имеющая связи с разработчиком, должна научиться ориентироваться в новых непонятных для ее условиях и самостоятельно принимать правильные решения. Это и есть использование искусственного интеллекта в различных оборонительно-наступательных комплексах", - подчеркнул Сергеев.

Специалист также рассказал о сфере применения технологий искусственного интеллекта в оборонно-промышленном комплексе. "Это достаточно большая сфера возможностей, начиная от различной ориентации [на местности] или борьбы с беспилотными летательными аппаратами до, например, системы поддержки принятия решений при ремонте технически сложной техники. Представьте себе, что на поле боя та или иная единица техники попала в аварию, и приходит инженер, который именно с этой техникой никогда не работал. Он может надеть очки дополненной реальности, и система искусственного интеллекта подскажет, какие проблемные места нужно посмотреть в рамках данной ситуации, что проверить, починить, подкрутить. Даже если специалист не проходил профессиональное обучение по ремонту данной техники, он без труда сможет справиться", - заявил Сергеев.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.