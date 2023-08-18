Минобороны РФ сообщило о 13 нарушениях воздушного пространства Сирии

По данным ведомства, инциденты зафиксированы в районе Эт-Танф

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской коалиции за прошедшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - отметил Кулить.

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - заключил Кулить.