Эксперт заявил о постоянных попытках взлома системы Минобороны России

Осуществляемые на системы госструктур DDoS-атаки не зависят от времени или какой-то ситуации, подчеркнул замруководителя департамента информационных систем ведомства Николай Лишин

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Все системы Минобороны России и других государственных структур подвергаются постоянным попыткам взлома из-за рубежа. Об этом сообщил ТАСС замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны РФ, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин.

"DDoS-атаки происходят постоянно, независимо от времени или какой-то ситуации. Все системы министерства обороны, государственные системы находятся под постоянной попыткой взлома со стороны как хакерского сообщества, так и государств-агрессоров, которые пытаются использовать эти технологии для нарушения работоспособности любых систем, связанных с устойчивостью государства", - сказал Лишин на форуме "Армия-2023".

По словам замруководителя департамента, подобные атаки могут происходить концентрированно для достижения конкретных целей в определенные моменты. Лишин подчеркнул, что системы российского военного ведомства наиболее защищены от иностранного вмешательства.

"Нельзя доверять импортным технологиям - это всегда "троянский конь", когда ты пускаешь технологию внутрь своих систем, ты подрываешь обороноспособность. В министерстве обороны это понимали всегда, поэтому в данном случае системы ведомства наиболее защищены от вторжения противника", - подчеркнул он.

Как отметил Лишин, в связи с усилением напряженности в мире стало понятно, что в целом в стране тоже нужно навести порядок в сфере IT, поскольку на важных объектах электроэнергетики, транспортной сферы очень широко применяются импортные технологии.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.