БМД-4М по опыту спецоперации дополнительно защитят от гранат

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что техника хорошо себя зарекомендовала в условиях боевых действий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Боевая машина десанта БМД-4М на основе опыта спецоперации может получить комплекты дополнительной защиты от гранат по аналогии с БМП-2 и БМП-3, а также защиту для приборов наблюдения и прицеливания. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на форуме "Армия-2023".

"В настоящее время для БМД-4М разработаны комплекты дополнительной защиты, аналогичные тем, что используются для повышения уровня защищенности БМП-2 и БМП-3. Это позволит экипажу и десанту не опасаться ручных противотанковых гранат. Вводится в комплектацию дополнительная защита для приборов наблюдения и прицеливания", - сообщили там.

В холдинге отметили, что в условиях реальных боевых действий бронетехника для Воздушно-десантных войск зарекомендовала себя положительно. "Военные отмечают быструю работу механизма заряжания 100-мм осколочно-фугасных снарядов. Кроме того, экипажи отмечают эффективность стрельбы БМД-4М с закрытых позиций. Особенно высокую оценку технике ставят десантники за маневренность", - добавили в "Высокоточных комплексах".

Боевая машина десанта БМД-4М, созданная на "Курганмашзаводе" (входит в холдинг), является наиболее современным образцом бронетанковой техники, стоящим на вооружении Воздушно-десантных войск РФ. Оснащена орудием калибра 100 мм, которое также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет "Аркан", 30-мм автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов и пулеметом калибра 7,62 мм. Способна развивать скорость до 70 км/ч, а также плавать со скоростью до 10 км/ч.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.