Барражирующие боеприпасы "Ланцет" также уничтожили артиллерийскую установку "Гвоздика" в Новодаровке, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожена живая сила и техника ВСУ", - сказал Чехов, отметив, что барражирующие боеприпасы "Ланцет" поразили БМП и танк ВСУ в районе Урожайного и артиллерийскую установку "Гвоздика" в Новодаровке.

"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского", - добавил Чехов. По его словам, в районе Старомайорского также была уничтожена бронемашина и автомобильная техника ВСУ.