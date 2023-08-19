Группировка сил "Восток" отразила атаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР

Уничтожены бронеавтомобиль и пехота, уточнил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Никольское в ДНР. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Отражена атака противника на Никольское. Уничтожены бронеавтомобиль и пехота ВСУ", - сказал Чехов.

По его словам, в районе Новомихайловки авиация РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ, а ударные беспилотники уничтожили два опорных пункта противника. Также, отметил Чехов, средства ПВО уничтожили три беспилотника - две "Лелеки" и одну "Валькирию".