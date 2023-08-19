19 августа, 02:03
Военная операция на Украине

Группировка сил "Восток" отразила атаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР

Александр Река/ ТАСС, архив
© Александр Река/ ТАСС, архив

Уничтожены бронеавтомобиль и пехота, уточнил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Никольское в ДНР. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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"Отражена атака противника на Никольское. Уничтожены бронеавтомобиль и пехота ВСУ", - сказал Чехов.

По его словам, в районе Новомихайловки авиация РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ, а ударные беспилотники уничтожили два опорных пункта противника. Также, отметил Чехов, средства ПВО уничтожили три беспилотника - две "Лелеки" и одну "Валькирию". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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