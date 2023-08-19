19 августа, 02:08
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о неудачных попытках ВСУ "прощупать" оборону российских сил

Украинские войска используют артиллерию, танки и диверсионно-разведывательные группы на каховском направлении

КАХОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают попыток контрнаступления на левобережье в Херсонской области на каховском направлении, однако пытаются "прощупать" оборону соединений группировки войск "Днепр" и получают отпор. Об этом рассказал журналистам находящийся на позициях российский военнослужащий с позывным Тихий.

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"Обстановка напряженная, потому что работают по нам артиллерия, танки, есть попытки прохода диверсионно-разведывательных групп. Попыток прорыва нет у нас здесь. <…> Противник пытается "прощупать" наши слабые места, найти уязвимые точки. Пытается там, где местность открытая. Но мы позиции маскируем, все спрятано, поэтому прохода ему нет", - сказал Тихий.

По его словам, попытки "прощупать" оборону пресекаются огнем из крупнокалиберного пулемета и минометов. Сам Тихий был представлен к государственной награде за уничтожение украинского склада с боеприпасами на правом берегу Днепра. "С постов была информация, что происходит разгрузка боекомплекта со стороны противника. Доложил вышестоящему командованию, поступил приказ выдвинуться на точку и произвести корректировку. Корректировку произвел, то есть цель была уничтожена - боекомплект и склад", - уточнил он. 

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