Сражающимся на каховском направлении российским бойцам вручили госнаграды

Один из награжденных бойцов участвовал в обороне Каховской ГЭС до ее разрушения

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Командир бригады ВС РФ вручил государственные награды, в том числе орден Мужества и медали "За отвагу", военнослужащим группировки войск "Днепр", отличившимся при несении службы на каховском направлении.

Церемония состоялась в Парке Славы Новой Каховки у мемориала с Вечным огнем, куда в памятные даты традиционно жители приносят цветы, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

"Вы - уже третье поколение воинов, обороняющих эту землю от захватчиков. С честью выполняете эту задачу, достойно служите Отечеству", - сказал, вручая награды, командир бригады.

Участвовавший в церемонии вручения госнаград сенатор от Херсонской области Константин Басюк отметил, что "высокие государственные награды вручаются за поступки на поле боя".

Командир танковой роты с позывным Казань, которому был вручен орден Мужества, рассказал, что оборонял Каховскую ГЭС до ее разрушения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. "Выявляли цели противника. Действовали непосредственно на передней линии обороны. Мои машины, которые обороняли Каховскую ГЭС, единственные действовали на прямой наводке на реке Днепр и оперативно уничтожали выявленные цели. Их было достаточное количество, в том числе гаубица М-777, антенны Starlink, устанавливаемые противником", - сказал он.