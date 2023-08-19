19 августа, 02:05
Военная операция на Украине

Специалисты обеспечили связь между российскими группами войск на купянском направлении

© Минобороны России

Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО) установили средства между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями ВС РФ на купянском направлении. Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны РФ.

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"Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления различных каналов связи. Кроме того, для обеспечения безопасности размещения техники, военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули. Подвижный пункт управления обеспечивает связью командира со своими войсками", - говорится в пояснениях к видео.

Там добавили, что задачей военных связистов является в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск. "Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего", - заключили в военном ведомстве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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