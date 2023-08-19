Специалисты обеспечили связь между российскими группами войск на купянском направлении

Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО) установили средства между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями ВС РФ на купянском направлении. Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны РФ.

"Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления различных каналов связи. Кроме того, для обеспечения безопасности размещения техники, военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули. Подвижный пункт управления обеспечивает связью командира со своими войсками", - говорится в пояснениях к видео.

Там добавили, что задачей военных связистов является в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск. "Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего", - заключили в военном ведомстве.