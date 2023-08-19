Проект центра "Авангард" в ОАЭ находится под личным контролем президента страны

Планируется, что он начнет свою работу в сентябре 2024 года, сообщила директор организации Дарья Борисова

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Проект строительства аналога российского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" в Абу-Даби находится под личным контролем президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор организации Дарья Борисова на полях форума "Армия-2023".

"Строительство центра в Абу-Даби идет в срок, закончены все бумажные этапы. Буквально в сентябре этого года коллеги заходят в этап строительства и в сентябре 2024 года планируем запустить арабский аналог "Авангарда. <...> Так что мы в графике, а проект находится под личным контролем президента ОАЭ. Центр в Абу-Даби строится на 600 человек единовременного пребывания, но коллеги по нашему опыту закладывают территории для дальнейшего развития", - заявила Борисова.

По ее словам, предварительно персонал будущего центра пройдет курс обучения в подмосковном "Авангарде". "Затем за несколько недель до открытия наши ребята, преподаватели и инструкторы поедут в ОАЭ и проведут еще один курс обучения по их программам на базе нового центра. В дальнейшем российские преподаватели "Авангарда" в количестве 30 человек останутся в ОАЭ на срок от 3 до 6 месяцев", - добавила Борисова.

Центр "Авангард" открылся в 2020 году на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. За год центр принимает свыше 30 тыс. курсантов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.

Полный текст интервью будет опубликовано в 09:00 мск.