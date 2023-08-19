В "Северной верфи" назвали сроки завершения государственных испытаний "Адмирала Головко"

По информации главы предприятия Игоря Орлова, о завершении всего этапа строительства фрегата можно будет говорить в течение ближайших недель

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Государственные испытания фрегата "Адмирал Головко" проекта 22350, построенного на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), завершатся в ближайшие недели. Об этом ТАСС в ходе работы Международного военно-технического форума "Армия-2023" сообщил глава "Северной верфи" Игорь Орлов.

"Адмирал Головко" приступил к государственным испытаниям. Это завершающий этап всех видов испытаний, очень непростой, очень ответственный для нас. Мы считаем, что в течение буквально ближайших недель мы сможем говорить о завершении всего этапа строительства. После того, как мы проведем ревизию (узлов и механизмов), мы передадим его заказчику", - сказал он. По его словам, это произойдет "в ближайшие один - два месяца".

Также Орлов сообщил, что "Северная верфь" планирует спустить на воду новейший фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" в начале 2024 года.

"Адмирал Исаков" готовится к спуску на воду. Думаю, в конце этого года не получится. Но в начале будущего года мы его спустим на воду. Он полностью к этому готов", - сказал он.

По его словам, сейчас идет окончательная подготовка корабля к спуску на воду. Все основные механизмы установлены. Идет окраска наружного корпуса. "Мы серьезно занимаемся этим кораблем, как и всеми остальными. Еще четыре находятся в заделе в разных стадиях строительства. В следующем году нас ожидает серия спусков на воду военных кораблей", - сказал он.

О фрегатах

31 марта в Минобороны РФ сообщили, что "Адмирал Головко" прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний, а также выполнения испытательных стрельб в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Ранее источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил ТАСС, что новейший ракетный фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется к передаче Военно-морскому флоту РФ в текущем году.

В настоящее время головной и первый серийный фрегаты проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" - все постройки "Северной верфи" - несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон". Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350 - в настоящее время проходит завершающий этап госиспытаний. "Адмирал Исаков" - четвертый корпус проекта.

Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.