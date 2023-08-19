"Авангард" планирует обучать специалистов, ведущих начальную военную подготовку в школах

Как рассказала директор организации Дарья Борисова, в ближайшее время планируется подписать соглашение о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Российский учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" разработал программы для подготовки специалистов, которые будут работать со школьниками и студентами в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом ТАСС в интервью рассказала директор организации Дарья Борисова на полях форума "Армия-2023".

"Еще до того, как это стало мейнстримом, мы предлагали министру просвещения Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку. Это было в 2022 году в рамках форума "Сила в правде". И, как видите, начальная военная подготовка возвращается в школы - это здорово. Мы, безусловно, готовы сотрудничать с Министерством просвещения и с другими ведомствами. В ближайшее время планируем подписать соглашение о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования, поскольку для них эта тема тоже актуальна. Начальная военная подготовка становится обязательной не только для школьников, но и для студентов", - сказала Борисова.

По ее словам, курсы начальной военной подготовки в школах и вузах страны должны вестись в рамках единой методики. "До тех пор, пока не будет одной и той же методики и люди не будут понимать, что и как надо преподавать, а также с помощью какой материальной базы, не получится единообразия. А единообразие очень важно в общеобразовательном процессе. Мы давно работаем над этим в центре "Авангард", эти программы есть, мы готовы учить, принимать взрослых, педагогов на своей территории", - заявила Борисова.

Центр "Авангард" открылся в 2020 году на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. За время работы на базе центра прошли обучение свыше 100 тыс. школьников из Москвы и Московской области.

Полный текст интервью будет опубликовано в 09:00 мск.