19 августа, 06:37
Военная операция на Украине

В Херсонской области уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом ВСУ

Четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения, сообщили в экстренных службах

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четыре боевика ВСУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ, пять украинских военнослужащих ликвидированы, четверо ранены. На херсонском направлении уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему. 

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