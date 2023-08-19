В Воронежской академии ВВС разработали VR-тренажер для работы с "Орланом-10"

Он позволяет в режиме виртуальной реальности отрабатывать навыки сборки и обслуживания беспилотных летательных аппаратов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже разработали тренажер, который позволяет в режиме виртуальной реальности отрабатывать навыки сборки и обслуживания беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник академии Алексей Петров.

"На данный момент у нас широко применяются беспилотные летательные аппараты, особенно беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Это требует подготовки большего количества людей за меньшее время. Данный тренажер позволяет обеспечить полный цикл предтренажной подготовки (до работы с реальным образцом техники - прим. ТАСС) специалистов таких беспилотных летательных аппаратов", - сказал Петров на полях форума "Армия-2023".

По его словам, тренажер позволяет отработать не летные моменты, а этапы обслуживания аппарата. "Сборка пусковой установки, сборка беспилотного летательного аппарата, его заправка, проверка канала радиосвязи, укладка парашюта - все то, что у нас [совершается] до того, как мы его запустим", - пояснил научный сотрудник.

Петров отметил, что с тренажером на отработку предусмотренного материала уходит в 2,5-3 раза меньше времени, чем без него - уже после четырех часов занятий обучающийся может начать работу с реальным беспилотником, избегая при этом ошибок, которые могут вывести машину из строя. "Мы ускоряем обучение элементарным вещам, а потом у них появляется больше времени на пилотирование, на более сложные какие-то моменты", - добавил он.

Петров также подчеркнул, что помимо визуального аспекта виртуальной реальности в тренажере предусмотрена тактильная виброотдача в джойстиках, звуковое сопровождение, а также голосовые подсказки. Кроме того, система на основе нейронных сетей определяет систематические ошибки обучающегося и выдает ему соответствующие подсказки.

Тренажер является собственной разработкой академии им. Жуковского и Гагарина. "Сделано полностью своими силами, без участия промышленности, для операционной системы Astra Linux. От задумки до последнего файла сделан именно в нашей академии", - сказал научный сотрудник. На технологии, примененные в тренажере, зарегистрировано два патента.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.