Центр "Воин" подключился к подготовке участников самообороны Белгородской области

В состав территориальной самообороны входят порядка 3 тыс. человек

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" подключился к первичной подготовке участников территориальной самообороны Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2023" исполнительный директор центра Сергей Светов.

В состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка 3 тыс. человек, на границе с Украиной создали семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.

"Наши инструкторы активно принимают участие в подготовке работы с территориальной самообороной, которая в Белгородской области уже сформирована. <…> Задача, которую мы решаем, это постоянная работа с этими людьми: проводить своего рода постоянно действующие сборы, улучшать навыки ребят, которые выполняют задачу территориальной обороны, оттачивать навыки стрельбы, работы в команде, реагирования, работы со связью, с БПЛА", - сказал он.

Светов отметил, что развитие филиала центра в Белгородской области идет опережающими темпами. "Уже принято решение губернатора открыть в трех районах Белгородской области наш дополнительный филиал. В следующем году <…> в планах есть открытие этих филиалов в каждом районе Белгородской области, потому что дети, молодежь и взрослые видят необходимость подготовки детей с точки зрения понимания тех видов и образцов вооружений, угроз, которые могут быть", - добавил он.

О центре "Воин"

12 филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и ЯНАО). Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в Вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет, пребывающих в запасе. Профессиональные инструкторы помогают им восстановить утраченные навыки и компетенции.

Как сообщалось 27 июля, у центра проявятся собственные полигоны. Земельный участок для первого из них уже выделили в Белгородской области. Здесь будут проходить практические занятия по саперному делу и инженерной подготовке, в том числе отработка навыков разбивки окопов и укрытий для личного состава, блиндажей, способов их оборудования и маскировки. На полигоне также будут тренировать инструкторов центра для повышения профессиональной квалификации.

Все специалисты центра прошли подготовку в Российском университете спецназа, патриотическом центре "Машук" и Московском педагогическом государственном университете. Многие инструкторы имеют боевой опыт.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.