В МО РФ сообщили, что Армейские игры будут проводиться по четным годам с 2024 года

АрМИ проходят в России с 2015 года, в 2023 году мероприятие не проводилось

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Армейские международные игры (АрМИ) с 2024 года будут проводиться по четным годам. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

АрМИ проходят в России с 2015 года, в 2023 году мероприятие не проводилось. "Как вы помните, у нас есть еще и Армейские игры. Мы их проводим со следующего года в четные годы. Сведение в одно время в одном месте трех мероприятий даст большой эффект. Это было пожелание наших партнеров, да и мы видели логику в этом решении", - сказал Фомин в эфире телеканала "Звезда".

Он напомнил о том, что ранее было принято решение проводить Московскую конференцию по безопасности одновременно с международным военно-техническим форумом "Армия". "Это связано с тем, что после проведения первых таких мероприятий мы получали советы от наших иностранных партнеров, по объективным причинам не имевших возможности посетить два мероприятия подряд. Они проводились в разное время и в разных местах. Это решение позволяет существенно насытить программу для гостей", - добавил Фомин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.