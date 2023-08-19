Искусственный интеллект и беспилотники обсудят в шестой день форума "Армия-2023"

В этот день также состоится церемония награждения лауреатов научно-деловой программы мероприятия

КУБИНКА, 19 августа. /ТАСС/. Беспилотники двойного назначения, а также искусственный интеллект обсудят в шестой, предпоследний, день работы научно-технического форума "Армия-2023". Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук.

"Сегодня шестой день работы форума и второй день, ориентированный на массового посетителя. В рамках научно-деловой программы сегодня запланировано 24 мероприятия. Основные из них: пленарное заседание клуба "Дронбиатлон" по теме "Беспилотная авиация - технологии двойного назначения в условиях войны и мира", круглый стол конгресса по искусственному интеллекту "Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности", - рассказал он.

Кроме того, в шестой день работы форума состоится церемония награждения лауреатов научно-деловой (НДП) программы "Армии-2023". Главным призом за лучшее мероприятие будут удостоены пять представителей от Минобороны РФ и внешних организаций. Участников НДП наградят дипломами "За лучший доклад" и "За активное участие в мероприятиях научно-деловой программы форума".

Также на субботу запланирована встреча выпускников технополиса "Эра". По словам Осадчука, после увольнения многие из них продолжили свою деятельность в ВС России и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Специально для выпускников "Эры" на "Армии-2023" организуют ярмарку вакансий.