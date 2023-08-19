МО РФ сообщило о разгроме отряда ВСУ, пытавшегося закрепиться на левом берегу Днепра

Его численность составляла около 150 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки "Днепр" разгромили отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России публикует видео результатов боевой работы подразделений группировки "Днепр" на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери, где российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр", - говорится в сообщении.

Бойцы "Днепра" дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наемники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. "Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение", - отметили в Минобороны РФ.