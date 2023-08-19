19 августа, 09:31

Машиностроительный завод в Алтайском крае получит 4 млрд рублей инвестиций

Министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров при этом не уточнил, в какие сроки будут направлены дополнительные инвестиции

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Рубцовский машиностроительный завод в Алтайском крае получит дополнительно 4 млрд рублей инвестиций на выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщил журналистам министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

"Рубцовский завод, который, в частности, получит дополнительные инвестиции (около 4 млрд рублей) для того, чтобы ритмично обеспечить выполнение гособоронзаказа", - сообщил Мантуров. Он не уточнил, в какие сроки будут направлены дополнительные инвестиции.

Машиностроительный завод в Рубцовске является филиалом НПК "Уралвагонзавод" - единственного производителя танков для Вооруженных сил РФ. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияАлтайский край
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