Шойгу поздравил воспитанников суворовских военных училищ с 80-летием со дня основания

Глава Минобороны отметил, что большинство выпускников связывают жизнь с Вооруженными силами РФ и с честью решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности страны

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил представителей суворовских военных училищ с 80-летием со дня их основания, которое будет отмечаться 21 августа 2023 года. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил ветеранов, воспитанников, преподавательский состав и выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ с 80-летием со дня их основания, которое будет отмечаться 21 августа 2023 года", - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что их история берет начало в 1943 году, когда руководство страны приняло решение о создании образовательных организаций, ставших легендарными. "Сегодня это эффективная школа воспитания всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов России. Инновационная система обучения, основанная на передовом педагогическом опыте, в сочетании с начальной военной подготовкой обеспечивает высокий уровень образования, позволяет прививать учащимся непреложные нравственные ценности, закладывать фундамент профессионального самоопределения", - заявил Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что большинство выпускников связывают жизнь с Вооруженными силами РФ и с честью решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности страны. "Яркие примеры мужества и самоотверженного служения Отечеству проявляют они и сегодня, выполняя боевые задачи в специальной военной операции", - добавил министр обороны РФ.

В системе довузовского образования Минобороны России функционирует 32 учебных заведения - 11 суворовских военных училищ, Нахимовское военно-морское училище и четыре его филиала, а также семь Президентских кадетских училищ и девять кадетских корпусов. 1 сентября откроется Иркутское суворовское военное училище, а в 2024 году - филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

Суворовские военные училища были образованы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В дополнение к суворовским училищам в октябре 1943 года было сформировано Нахимовское военно-морское училище в Тбилиси - аналог дореволюционного морского кадетского корпуса.