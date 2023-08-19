На МГС "Яков Лапушкин" подняли флаг гидрографической службы ВМФ

Судно официально вошло в состав Балтийского флота

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония подъема флага гидрографической службы ВМФ на новом малом гидрографическом судне "Яков Лапушкин" проекта 19910, принятого в состав Балтийского флота приказом главнокомандующего ВМФ прошла в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

"Сегодня в Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота в городе Кронштадте состоялась торжественная церемония подъема флага гидрографической службы ВМФ на малом гидрографическом судне (МГС) "Яков Лапушкин", который был построен для Балтийского флота на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно официально вошло в состав Балтийского флота", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, ранее оно успешно прошло полный комплекс испытаний в Балтийском море. Приказом главнокомандующего ВМФ малому гидрографическому судну присвоено наименование "Яков Лапушкин" в честь советского военно-морского деятеля, штурмана, военного гидрографа, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны.

В торжественном мероприятии приняли участие представители командования Ленинградской военно-морской базы, завода-изготовителя, кронштадтские юнармейцы, моряки-балтийцы. МГС "Яков Лапушкин" будет выполнять задачи по предназначению в составе отряда судов гидрографической службы Балтийского флота.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения задач по постановке и снятию навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживания береговых и плавучих навигационных средств, для исследований рельефа дна, перевозки людей и грузов. Водоизмещение гидрографического судна проекта 19910 - 1270 тонн, длина корпуса - 59 м, ширина - 11,4 м. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания - около 3,5 тыс. миль, автономность - более 25 суток. Экипаж - 22 человека.