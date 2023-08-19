19 августа, 10:09
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об атаке Киева с применением БПЛА на военный аэродром в Новгородской области

AP Photo/ Bernat Armangue
© AP Photo/ Bernat Armangue

По информации ведомства, повреждение получил один самолет, пострадавших в результате теракта нет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киевский режим в субботу около 10:00 мск совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) коптерного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"БПЛА был обнаружен расчетoм поста внешнегo нaблюдения аэродрoма и поражался из стрелкового оружия, - отметили в оборонном ведомстве. - В результате теракта на территории аэродрома возникло вoзгорание на стоянке самoлетов". По данным Минобороны России, пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, один самолет был поврежден, пострадавших в результате теракта нет. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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