МО РФ заявило об атаке Киева с применением БПЛА на военный аэродром в Новгородской области

По информации ведомства, повреждение получил один самолет, пострадавших в результате теракта нет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киевский режим в субботу около 10:00 мск совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) коптерного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"БПЛА был обнаружен расчетoм поста внешнегo нaблюдения аэродрoма и поражался из стрелкового оружия, - отметили в оборонном ведомстве. - В результате теракта на территории аэродрома возникло вoзгорание на стоянке самoлетов". По данным Минобороны России, пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, один самолет был поврежден, пострадавших в результате теракта нет.