В Тихом океане завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

Моряки двух стран отработали маневрирование в составе различных корабельных строев и организацию связи между кораблями группировки, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России и Военно-морские силы (ВМС) Китая завершили третье совместное патрулирование акватории Тихого океана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС НОАК [Народно-освободительной армии Китая] прошли более 6,5 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингова моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов", - говорится в сообщении.

Моряки России и Китая отработали маневрирование в составе различных корабельных строев и организацию связи между кораблями группировки. "За время патрулирования были проведены совместные противолодочные и противовоздушные тренировки, осуществлен поиск подводных лодок условного противника с привлечением вертолетов и самолетов морской авиации обеих сторон, выполнены условные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника", - отметили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Всего в рамках третьего российско-китайского патрулирования было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, часть из которых с фактическим применением корабельного оружия. В настоящее время корабли Тихоокеанского флота совершают переход через Восточно-Китайское море в китайский порт Циндао в рамках делового захода.