На "Армии-2023" представили устройство, способное извлекать осколки из головы пациента

В основу изделия положена первая российская система хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности "Автоплан", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Медики из Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко представили на форуме "Армия-2023" опытный образец устройства, которое способно извлекать металлические осколки из головного мозга пациентов с помощью электромагнетизма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В настоящее время опытный образец изделия проходит апробацию в госпитале им. Н. Н. Бурденко при лечении военнослужащих, получивших осколочные повреждения головы в ходе специальной военной операции.

"Предложенный специалистами госпиталя имени Бурденко способ модернизации системы "Автоплан" представляет собой дополнительное электромагнитное устройство, с помощью которого обнаруженные инородные тела металлической плотности будут извлекаться из головного мозга без использования медицинских инструментов", - говорится в сообщении.

В основу изделия положена первая российская система хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности "Автоплан". Совмещая загруженные в нее результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии с 3D-моделью головы пациента, она позволяет с высокой точностью определить расположение металлических осколков в тканях головного мозга.

Как рассказали в Минобороны, этот способ позволяет военным врачам ограничиваться при расчетах величины отверстия в черепе лишь размерами самих осколков, не прибегая к открытой операции на головном мозге. Кроме того, влияние человеческого фактора в процессе извлечения осколков практически сведено к нулю, что кратно снижает последствия хирургической травмы головного мозга.