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обновлено 19 августа, 11:30
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник за сутки потерял до 400 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 400 военнослужащих убитыми и ранеными на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. "Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал Конашенков. 

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