19 августа, 11:18,
обновлено 19 августа, 11:25
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили, что ВС поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склад боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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