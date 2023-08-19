В МО РФ сообщили, что ВС поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ

По данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склад боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах.