В МО РФ сообщили о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Они составили более 40 военных

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 40 военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков. По его словам, за сутки ВС РФ удалось отразить одну атаку противника на этом направлении.