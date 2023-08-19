В МО РФ сообщили об уничтожении беспилотника средствами ПВО над Белгородской областью

По информации Минобороны, в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее о том, что на подлете к Белгороду сбита воздушная цель, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.