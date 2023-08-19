19 августа, 12:04
"Армия-2023"

На форуме "Армия-2023" представили робота со стереозрением для противодиверсионной борьбы

Речь идет об образце "Богомол-3С", сообщили в Минобороны России

КУБИНКА, 19 августа. /ТАСС/. Опытный образец робота со стереозрением "Богомол-3С", предназначенный в том числе для борьбы с диверсионными группами, впервые представили на научно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Впервые общественности в качестве экспериментального образца презентована робототехническая система "Богомол-3С", обладающая стереозрением и позволяющая комплексу с помощью сдвоенных объективов видеокамер воспринимать пространство трехмерно, а не двухмерно", - говорится в сообщении.

Как пояснили в военном ведомстве, этот эффект достигается за счет сопоставления двух плоских изображений, которые с помощью искусственного интеллекта преобразуются в одно объемное.

Отличительными особенностями "Богомола-3С" являются высокая проходимость, сниженное время приведения в готовность и большая зона доступности манипулятора. Благодаря ходовой части, состоящей из четырех гусениц, экспериментальный комплекс способен преодолевать лестничные марши, рвы, эскарпы и другие препятствия на своем пути в ночное время.

"По замыслу разработчиков роботы этого семейства можно применять в подразделениях противодиверсионной борьбы", - рассказали в Минобороны. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
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