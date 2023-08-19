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обновлено 19 августа, 12:00
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении попытки атаки украинского БПЛА на объекты в Москве и области

Минобороны России
© Минобороны России

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку днем в субботу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам, находящимся  на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Сегoдня днем прeсечена пoпытка киевского рeжима сoвершить террoристическую атаку БПЛА самoлетного типа по oбъектам на территoрии Москвы и Московской области", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что БПЛА своевременно обнаружили дежурные силы ПВО. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего БПЛА потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.

В Минобороны РФ отметили, что пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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