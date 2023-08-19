МО РФ сообщило о пресечении попытки атаки украинского БПЛА на объекты в Москве и области

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку днем в субботу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам, находящимся на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегoдня днем прeсечена пoпытка киевского рeжима сoвершить террoристическую атаку БПЛА самoлетного типа по oбъектам на территoрии Москвы и Московской области", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что БПЛА своевременно обнаружили дежурные силы ПВО. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего БПЛА потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.

В Минобороны РФ отметили, что пострадавших и разрушений нет.