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обновлено 19 августа, 14:09
Военная операция на Украине

ВС РФ за неделю установили контроль над пятью населенными пунктами Харьковской области

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Всего под контролем Вооруженных сил России находятся 33 населенных пункта области

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла на пять поселков за неделю - до 33 населенных пунктов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев. Live".

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"Линия фронта потихонечку двигается в сторону Харькова. Наши войска вплотную приближаются к пригородам Купянска, фиксируются столкновения в Петропавловке - в самом поселке. Естественно, сейчас почти серая зона в поселках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась еще на 5 поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжелых условиях", - сказал Ганчев.

Он добавил, что на купянском направлении российские силы уверенно продвигаются вперед. Бойцов российской армии ждут жители еще не освобожденных населенных пунктов. Также Ганчев отметил, что в связи с неудачами на фронте Вооруженные силы Украины начали активнее обстреливать мирные населенные пункты, огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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