Разработчик сообщил о получении бойцами в зоне СВО антидроновых ружей с обнаружителем БЛА

Гендиректор компании АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" Денис Осломенко добавил, что встроенный пеленгатор позволяет обнаружить беспилотник на расстоянии до километра

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 20 августа. / ТАСС/. Улучшенное антидроновое ружье со встроенным подавителем ЛПД-820 передано в зону проведения спецоперации для российских подразделений. Об этом ТАСС на форуме "Армия-2023" сообщил генеральный директор компании-разработчика устройства АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" Денис Осломенко.

"Система ЛПД-820 - это система обнаружения и подавления. Проблема любого антидронового ружья в том, что оно работает по дрону тогда, когда мы его видим, это около 200-300 м. Но если мы дрон видим, значит, что он уже по нам скорректировал [огонь] или вот-вот сбросит [боеприпас]. Это решение позволяет обнаружить дрон на расстоянии до километра, когда мы его еще не видим, и сразу включить режим подавления. Тем самым мы на километр прикрываем подлет дрона. Эти ружья уже поставляются в зону СВО, и они в большом дефиците", - сказал он.

Осломенко отметил, что антенны пеленгатора и подавителя обладают одинаковыми углами действия, благодаря этому подавление происходит точно в той точке, где был обнаружен дрон. При этом антенна обнаружителя отсоединяется, благодаря чему может быть использована вторым оператором. Разработчик добавил, что сейчас компания ведет работу над ружьем, в котором обе антенны для удобства будут объединены на ружье в одном корпусе.

ЛПД-820 обнаруживает дроны в диапазонах от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц, обладает возможностью их подавления на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Дальность обнаружения беспилотников достигает 1 км.

АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации, в частности, устройства для защиты телефонных линий, подавители БЛА, блокираторы беспроводной связи.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.