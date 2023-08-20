20 августа, 02:06
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили свыше 40 военных ВСУ в ходе наступления на купянском направлении

© Минобороны России

Украинские солдаты пять раз пытались контратаковать, но российские бойцы отразили атаки противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" захватили опорный пункт, четыре блиндажа и уничтожили свыше 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе наступления на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступление в направлении населенного пункта Ольшана. Овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами с личным составом и уничтожили свыше 40 военнослужащих противника", - сказал Якимкин.

По его словам, также в течение дня противником проведено пять контратак силами подразделений 14-й и 115-й отдельных механизированных бригад и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позиции российских войск с применением бронетехники. "Все контратаки успешно отражены, потери противника от огня артиллерии и минометов составили: до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты", - добавил Якимкин. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация