ВС РФ уничтожили свыше 40 военных ВСУ в ходе наступления на купянском направлении

Украинские солдаты пять раз пытались контратаковать, но российские бойцы отразили атаки противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" захватили опорный пункт, четыре блиндажа и уничтожили свыше 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе наступления на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступление в направлении населенного пункта Ольшана. Овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами с личным составом и уничтожили свыше 40 военнослужащих противника", - сказал Якимкин.

По его словам, также в течение дня противником проведено пять контратак силами подразделений 14-й и 115-й отдельных механизированных бригад и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позиции российских войск с применением бронетехники. "Все контратаки успешно отражены, потери противника от огня артиллерии и минометов составили: до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты", - добавил Якимкин.