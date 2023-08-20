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Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили пункт боепитания минометного подразделения ВСУ на купянском направлении

В районе населенного пункта Новоселовское украинские военные дважды атаковали солдат ВС РФ, однако понесли потери в живой силе, сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили пункт боепитания минометного подразделения Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Каменка на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки войск "Запад" Ярослав Якимкин.

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"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab в районе Купянска, минометный расчет в районе Стельмаховки и пункт боепитания минометного подразделения в районе Каменки", - сказал Якимкин.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Новоселовское противник штурмовыми группами 25-й отдельной воздушно-десантной бригады провел две атаки на позиции российских войск. "Противник своевременно был вскрыт. Нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией и армейской авиацией группировки атаки сорваны. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих", - заявил Якимкин. 

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