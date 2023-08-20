На "Армии-2023" представили технологию дополненной реальности при удалении инородных тел

Как уточнили в Минобороны РФ, в ее основе лежит "навигационная система с применением дополненной реальности для хирургии"

КУБИНКА /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Военные врачи представили на форуме "Армия-2023" технологию дополненной реальности при удалении инородных тел. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова научились применять технологию дополненной реальности при удалении инородных тел в клинике кафедры военно-морской хирургии. На сегодняшний день по новой технологии уже прооперирован успешно ряд пациентов", - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что в основе технологии лежит совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ООО "Меджитал", медиков 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова - "навигационная система с применением дополненной реальности для хирургии". Пациенту выполняется компьютерная томография, по ее данным строится 3D-модель, с помощью специального программного обеспечения производится привязка этой модели к пациенту с высокой точностью.

Хирурги наблюдают операционное поле с привязанной 3D моделью и видят скрытые в глубине тканей анатомические структуры и инородные тела. Это позволяет обеспечить минимально достижимую хирургическую травму и максимальную точность вмешательства. Дополнительным преимуществом является сокращение длительности операции и кровопотери, уточнили в военном ведомстве.